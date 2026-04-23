L’Europa avanza gli studenti in municipio

Un nuovo progetto Erasmus dedicato alla formazione professionale coinvolge studenti europei e si svolge nel municipio di Portomaggiore, che ha deciso di offrire il suo supporto. La iniziativa mira a favorire lo scambio di competenze tra giovani provenienti da diversi paesi e si inserisce in un percorso di collaborazione tra le istituzioni locali e le scuole. La partecipazione degli studenti si svolge nel rispetto delle modalità previste dal programma europeo.

Un progetto Erasmus sulla formazione professionale. Il comune di Portomaggiore porge il suo sostegno. Lunedì scorso, il comune di Portomaggiore ha accolto una delegazione europea in visita sul territorio. Motivo della visita è stato il meeting di pianificazione finalizzato alla candidatura di un progetto Erasmus+ KA2 sui Centres of Vocational Excellence. Ad essere accolti dall’amministrazione comunale, sono stati il preside dell’Istituto Rita Levi Montalcini, Diego Nicola Pelliccia, accompagnato da professionisti e docenti provenienti da tre importanti istituzioni formative europee: la Oskar von Miller Schule di Kassel (Germania), il Tartu Vocational College (Estonia) e il Lapland Vocational College di Rovaniemi (Finlandia).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Europa avanza, gli studenti in municipio Topadvocaat: M&A Advocatuur, AI & Investeren in Muziekrechten | Rob Hendriks Notizie correlate Gli studenti di Praga in MunicipioL’assessora ai Servizi educativi Caterina Bonetti, questa mattina, nella Sala del Consiglio comunale, ha incontrato un gruppo di studentesse e... Bologna è tra le città più care d'Europa per gli studentiIl mercato degli affitti per studenti in Europa sta vivendo una fase di transizione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crediti di carbonio in agricoltura: l’Ue avanza, Italia ancora in ritardo; La Turchia non avanza nel processo di adesione in UE; L’Europa avanza, gli studenti in municipio; Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno. Piano Usa per l’Ucraina: l’Europa così rinvia la fine. Ma l’esercito russo intanto avanzaL’ondata di reazioni del governo di Kiev, della maggior parte delle Capitali europee e del Congresso Usa alla divulgazione dei 28 punti del piano di pace, ha prodotto un drastico cambio di rotta dei ... ilfattoquotidiano.it Mentre Trump scarica l’Ucraina all’Europa, l’Europa gli è vitale contro l’IranSiete codardi: senza di noi la Nato è una tigre di carta. Così Donald Trump ha criticato l’Europa nella guerra contro l’Iran. Secondo quanto riportato da Politico che cita fonti Ue, i leader europei ... ilfoglio.it Gli europei pensano che gli Stati Uniti, più che la Cina, siano una minaccia per l'Europa. L'effetto Trump avanza. - facebook.com facebook