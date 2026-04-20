Gli studenti di Praga in Municipio

Questa mattina, nell’ambito di un’iniziativa europea, un gruppo di studenti del liceo Ceskolipska di Praga è stato accolto nel Municipio di Parma. L’assessora ai Servizi educativi ha incontrato i giovani nel Salone del Consiglio comunale, durante una visita organizzata nell’ambito del programma Erasmus+. Gli studenti sono ospiti del Liceo Romagnosi, dove partecipano a incontri e attività legate allo scambio culturale.

L’assessora ai Servizi educativi Caterina Bonetti, questa mattina, nella Sala del Consiglio comunale, ha incontrato un gruppo di studentesse e studenti del liceo Ceskolipska di Praga, in visita a Parma per Erasmus+ e ospiti del Liceo Romagnosi. Il programma Erasmus+ è un progetto dell’Unione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

How to pronounce Liris (CORRECTLY!)

Notizie correlate

Inno d’Italia e cori di giubilo per Mattarella: gli studenti italiani portano il patriottismo a Praga (video)Una sorpresa ha atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo ultimo giorno di visita ufficiale in Repubblica Ceca.

Mattarella passeggia a Praga sotto la neve, gli studenti lo incontrano e intonano l’Inno di Mameli – VideoBreve passeggiata per il presidente Sergio Mattarella stamattina a Praga dove si trova in visita ufficiale.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Fratelli d'Italia sul Ponte Carlo a Praga: studenti di Caltanissetta e Mattarella, coro (e selfie) sotto la neve; Mattarella: 'I cittadini ci chiedono la pace, costruirla con l'Ue e la Nato'; Mattarella a Praga incontra studenti italiani durante una passeggiata; Mattarella passeggia a Praga sotto la neve, gli studenti italiani cantano l'Inno.

Il pullman che sbanda in autostrada a Praga, gli studenti salvi grazie al gesto d’eroismo di tre prof: Il Ministero dia loro un riconoscimentoParabiago, la dirigente scolastica del liceo Cavalleri scrive al ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara per elogiare i docenti Domenico Lucifora, Miriam Morsani e Federica Verzaro. Grazie a ... ilgiorno.it

L’autista del bus ha un malore, prof eroe salva i suoi studenti in gita a PragaIl docente di un liceo del Milanese ha preso il controllo del mezzo che aveva iniziato a sbandare ad alta velocità in autostrada ... oggi.it

#GabrieleBasilico - Dopo le tappe di Praga e Parigi, la mostra “Gabriele Basilico. Roma”, promossa dalla DGCC del Ministero della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale di Fotografia e l’Archivio Basilico, arriva in #Ungheria: il 21 aprile 2026 aprirà - facebook.com facebook

AVVISO PUBBLICO PER OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONI PER L’EVENTO CHE L’AMBASCIATA D’ITALIA A PRAGA ORGANIZZERÀ IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 2026 Informazioni e modulistica su: ambpraga.esteri.it/it/news/dall_ x.com