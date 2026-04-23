Ogni anno, la cerimonia di consegna del Premio Cervantes rappresenta uno degli eventi più formali e attesi nel calendario ufficiale spagnolo. In questa occasione, la regina di Spagna ha sfoggiato un look curato e impeccabile, attirando l’attenzione dei media. La serata si svolge con grande risonanza pubblica e coinvolge numerose personalità istituzionali e culturali del paese.

Ogni anno la consegna del Premio Cervantes si conferma uno degli appuntamenti più solenni dell’agenda istituzionale spagnola. E ogni anno, puntualmente, Letizia di Spagna trasforma l’evento in una masterclass di stile. Il 2026 non ha fatto eccezione: la Regina è arrivata al Paraninfo dell’Università di Alcalá de Henares al fianco di Re Felipe, per assistere alla cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento. E ancora una volta dietro al suo look c’è una strategia che ha perfezionato negli anni, e che è diventata ormai il suo marchio. Letizia di Spagna, il look scelto per il Premio Miguel de Cervantes. La Regina di Spagna ha fatto dell’eleganza una questione di coerenza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, il look impeccabile al Premio Cervantes conferma il suo segreto

Notizie correlate

In occasione del funerale del giornalista e scrittore Fernando Ónega, Letizia di Spagna ha scelto un total black dal rigore impeccabileIn occasione del funerale del giornalista e scrittore Fernando Ónega, Letizia di Spagna ha scelto un total black dal rigore impeccabile, espressione...

Letizia di Spagna commette un errore imbarazzante e suo marito la riprende: il gesto con la manoLetizia di Spagna, insieme a suo marito Felipe, ha consegnato i Premi Nazionali dello Sport 2023 e 2024 presso il Palazzo Reale di El Pardo a Madrid.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Letizia Ortiz ci conferma che questa giacca di Mango di 13 anni fa è il capo perfetto anche oggi; Letizia e Felipe di Spagna accolgono Papa Leone: il programma della visita; Letizia Ortiz, con la first-lady portoghese una festa dai colori pastello; Letizia di Spagna riscopre la giacca di Mango di 13 anni fa.

Letizia di Spagna, il look impeccabile al Premio Cervantes conferma il suo segretoLetizia di Spagna punta sempre sul riciclo per il suo look al Premio Cervantes e conferma il suo segreto: impeccabile come sempre ... dilei.it

Letizia di Spagna parla in una lingua indigena del Paraguay. E sembra ancora una giornalistaLa regina sorprende con un messaggio di auguri per il Centro culturale di Spagna in Paraguay. E c'è chi ha notato che stare davanti a una telecamera le riesce ancora piuttosto bene ... iodonna.it

Prima visita all'estero del neo presidente portoghese Seguro. E l'incontro con Felipe e Letizia di Spagna è stata una festa color pastello. - facebook.com facebook