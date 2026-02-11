Letizia di Spagna commette un errore imbarazzante e suo marito la riprende | il gesto con la mano

Durante la cerimonia di consegna dei Premi Nazionali dello Sport, Letizia di Spagna ha commesso un errore che non è passato inosservato. Mentre stava parlando, ha fatto un gesto con la mano, e il marito Felipe non ha esitato a riprenderla. La scena si è svolta davanti a tutti al Palazzo Reale di El Pardo, lasciando i presenti un po’ sorpresi.

Letizia di Spagna, insieme a suo marito Felipe, ha consegnato i Premi Nazionali dello Sport 2023 e 2024 presso il Palazzo Reale di El Pardo a Madrid. La Reina però durante la cerimonia ha commesso un errore che ha creato un momento di forte imbarazzo, tanto che è dovuto intervenire il Re con un gesto sbrigativo e fin troppo confidenziale delle mano per correggerla. Mentre con lo sguardo l'ha incenerita. A parte questo attimo di tensione, Donna Letizia ha suscitato l'ammirazione dei presenti con un abito rosso granata che le stava d'incanto. Ma procediamo con ordine. Letizia di Spagna, l'errore imbarazzante.

