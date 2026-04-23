Letizia di Spagna ha partecipato a un pranzo con i membri del Literature World indossando un ensemble monocromatico di color azzurro

La regina di Spagna ha preso parte a un pranzo con i rappresentanti di Literature World. Per l'occasione, ha scelto un completo monocromatico azzurro, caratterizzato da linee pulite e uno stile sobrio. L'evento si è svolto in un contesto formale e ufficiale, con la partecipazione di vari membri dell'organizzazione letteraria. La scelta dell'outfit ha attirato l'attenzione tra gli astanti presenti.

Letizia di Spagna ha partecipato a un pranzo con i membri del Literature World indossando un ensemble monocromatico, composto da linee pulite e una palette sofisticata. GUARDA LE FOTO Camicia a righe azzurra: idee outfit primavera estate 2026. Protagonista assoluto del look è il total azzurro firmato Boss, costruito attorno a una camicia slim fit dalla silhouette essenziale e una midi skirt coordinata. La gonna, definita da una cintura in vita, valorizza la figura con discrezione, sottolineando un equilibrio perfetto tra struttura e fluidità. La scelta cromatica, fresca e luminosa, si inserisce nel solco di uno stile primaverile sofisticato, capace di trasmettere autorevolezza con leggerezza.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Letizia di Spagna ha partecipato a un pranzo con i membri del Literature World indossando un ensemble monocromatico di color azzurro. Notizie correlate Leggi anche: Kate Middleton e Letizia di Spagna sono d’accordo: il "power look" della stagione è azzurro Per l’incontro con l’Associazione delle Donne Imprenditrici, Letizia di Spagna ha puntato su un’eleganza misurata con un tailleur melanzanaIn occasione dell’incontro con l’Associazione delle Donne Imprenditrici, Letizia di Spagna ha puntato su un’eleganza misurata, costruita attraverso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Letizia Ortiz ci conferma che questa giacca di Mango di 13 anni fa è il capo perfetto anche oggi; Letizia e Felipe di Spagna accolgono Papa Leone: il programma della visita; Letizia di Spagna riscopre la giacca di Mango di 13 anni fa; Letizia Ortiz, con la first-lady portoghese una festa dai colori pastello. Letizia di Spagna: rivelazione di eleganza in azzurroLetizia di Spagna ha partecipato a un pranzo con i membri del Literature World indossando un ensemble monocromatico di color azzurro. amica.it Perché Letizia di Spagna non accompagna più Felipe ai matrimoniRe Felipe ai matrimoni senza la moglie Letizia: un’assenza che si ripete da anni e che nasconde una scelta precisa della Regina ... dilei.it Prima visita all'estero del neo presidente portoghese Seguro. E l'incontro con Felipe e Letizia di Spagna è stata una festa color pastello. - facebook.com facebook