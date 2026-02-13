Kate Middleton e Letizia di Spagna sono d’accordo | il power look della stagione è azzurro

Kate Middleton e Letizia di Spagna sono d’accordo: il

N ello stesso giorno, a centinaia di chilometri di distanza, le due icone di stile più osservate d’Europa hanno lanciato un messaggio chiaro: il nuovo “power look” non ha bisogno di tailleur rigidi o colori squillanti. Kate Middleton a Londra e Letizia di Spagna a Madrid hanno scelto la camicia azzurra come pezzo chiave dei loro impegni ufficiali. Una coincidenza cromatica che trasforma un classico del guardaroba maschile nel nuovo must-have femminile. Kate Middleton: i royal look più belli. guarda le foto Kate Middleton: lo stile “preppy” alla Castle Hill Academy. La principessa del Galles ha visitato la scuola di Croydon in occasione della Settimana della Salute Mentale dei Bambini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Le regine e le principesse di casa reale sono spesso attente ai dettagli anche nei momenti più formali, come le festività.

Kate Middleton ha visitato la Castle Hill Academy, dove ha incontrato un gruppo di bambini e si è fermata a chiacchierare e giocare, indossando una camicia azzurra che ha attirato l’attenzione per il suo tono vivace e il taglio semplice.

