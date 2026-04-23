L’Esegesi del paesaggio e la catarsi della memoria | la Mazzocchi custode di Terra di Lavoro

In un frangente storico funestato dall’amnesia visiva e dall'incuria estetica, la Scuola Secondaria di Primo Grado "Mazzocchi" di Santa Maria Capua Vetere si erge a baluardo della coscienza civile. Alcune classi dell’Istituto, diretto da Alessandra Pascotto, hanno partecipato al Concorso.🔗 Leggi su Casertanews.it

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