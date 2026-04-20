Addio a Dario Dolfi | il custode della memoria e del cuore di Tellaro

La comunità di Tellaro si stringe intorno al lutto per la scomparsa di Dario Dolfi, figura centrale nella vita del paese. Per anni ha contribuito a mantenere vivo il patrimonio locale e a preservare le tradizioni della zona. La sua presenza è stata un punto di riferimento per molti cittadini, che ora lo ricordano con affetto e riconoscenza. La perdita di Dolfi lascia un vuoto nella comunità e tra coloro che condivisero momenti significativi con lui.

La comunità di Tellaro piange la perdita di una figura che ha rappresentato un pilastro fondamentale per l’identità sociale e culturale del territorio. Dario Dolfi, storico presidente della Società di Mutuo Soccorso, è venuto a mancare lasciando un segno indelebile nel tessuto associativo locale, tra impegno civile e dedizione alla borgata. Il recupero di un patrimonio identitario per la comunità tellarese. L’eredità lasciata da Dolfi non si limita al solo ambito relazionale, ma tocca corde profonde legate alla conservazione della memoria storica del borgo. Attraverso il suo operato presso la Mutuo Soccorso di Tellaro, egli è riuscito a garantire alla collettività la permanenza di un bene inestimabile: la sede stessa dell’associazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Dario Dolfi: il custode della memoria e del cuore di Tellaro Notizie correlate Addio a Paola Refice, custode dell’arte e della memoria di Piero della FrancescaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Faenza perde Alessandro Montevecchi: addio al custode della memoriaLa città di Faenza si risveglia con un senso di vuoto profondo dopo la scomparsa, avvenuta nella giornata di lunedì, di Alessandro Montevecchi.