Custode della memoria di Ferrucci La collezione di Mariani Manes

Claudio Mariani Manes si dedica alla raccolta di oggetti e testimonianze legate a Francesco Ferrucci, il combattente che difese Firenze. La sua collezione comprende pezzi che conservano ricordi e immagini dell’eroe del XVI secolo, mantenendo viva la memoria di questa figura storica. Tra documenti, cimeli e oggetti vari, la raccolta di Mariani Manes si configura come un patrimonio di memorie legate al passato di Ferrucci.

C’è chi colleziona francobolli, chi vinili, chi orologi. Claudio colleziona eroi. O meglio, colleziona tutto ciò che di quell’eroe, Francesco Ferrucci, il difensore di Firenze, ha saputo conservare la memoria nei secoli. Facile definirlo il custode della memoria di Ferrucci. Agronomo di professione, appassionato di storia per vocazione, Claudio Mariani Manes ha trasformato la propria casa in un archivio vivente: piatti dipinti a mano, fotografie originali, cartoline, fumetti, quaderni scolastici, folder di francobolli. Tutto ruota attorno alla figura del condottiero fiorentino e all’epopea dell’assedio di Firenze, radice profonda del Calcio Storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Custode della memoria di Ferrucci. La collezione di Mariani Manes Addio a Paola Refice, custode dell’arte e della memoria di Piero della FrancescaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Buon compleanno a Pino Cinquegrana: voce della cultura calabrese e custode della memoriaOggi celebriamo il compleanno di Pino Cinquegrana, antropologo, giornalista, docente e studioso della cultura calabrese, punto di riferimento per chi... Temi più discussi: Amendolara, i cento anni del custode della memoria; Custode della memoria di Ferrucci. La collezione di Mariani Manes; Leonardo torna a Vinci. Il 15 aprile l’inaugurazione della statua di Filippo Tincolini; La Via della Croce in Terra Santa. Custode della memoria di Ferrucci. La collezione di Mariani ManesC’è chi colleziona francobolli, chi vinili, chi orologi. Claudio colleziona eroi. O meglio, colleziona tutto ciò che di quell’eroe, ... lanazione.it Addio Signor Bruno: l’Università di Cagliari piange lo storico custode della Cittadella dei MuseiCon l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della Pasqua, l’Orto Botanico dell’Università di Cagliari si trasforma in uno scenario ricco di colori e suggestioni naturali. Tra i protagonisti di questo ... vistanet.it Dopo Antonietta Leone, se ne va anche Rosa D'Attoli, l'ultima custode della memoria popolare #MontecalvoIrpino - facebook.com facebook FRANCESCO PATTON, GIÀ CUSTODE DI TERRA SANTA E AUTORE DELLA MEDITAZIONI DELLA VIA CRUCIS DEL... x.com