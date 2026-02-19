Finalmente i 200 Rana! | Lisa Angiolini a SWIMZONE

Lisa Angiolini, nuotatrice italiana nata nel 1995, ha stabilito un nuovo record italiano nei 200 metri rana durante gli Assoluti di dicembre, in vasca corta. Con questa prestazione, ha superato il limite di 2 minuti, ottenendo anche i primati personali nei 50 e 100 metri rana. Veterana del nuoto, Angiolini si è confermata tra le atlete più forti del settore, raggiungendo una performance che le permette di entrare tra le cinque migliori raniste di sempre nel paese. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande tensione e concentrazione.

Lisa Angiolini, atleta classe 1995, è una delle regine della rana azzurra. Veterana del nuoto italiano, agli Assoluti di dicembre ha centrato il tanto agognato record italiano nei 200 rana in vasca corta, insieme ai primati personali nei 50 e 100 rana, rientrando tra le migliori cinque raniste azzurre di sempre. In un panorama ricco di talenti, Lisa racconta come sia riuscita a migliorare così tanto a questa età e come ha affrontato la stagione tra Europei in corta e Mondiali di Singapore, con lo sguardo già rivolto al 2026 e alla vasca lunga. Conducono: Alessia Polieri e Sofia Altavilla.