oltre 20 mila voli cancellati la corsa ad ostacoli dei rimborsi

Oltre 20 mila voli sono stati cancellati nelle ultime settimane, causando disagi ai passeggeri in tutta Italia. La situazione riguarda compagnie aeree di diverso tipo e influisce su rotte nazionali e internazionali. Molti viaggiatori si trovano ora a dover affrontare lunghe attese e difficoltà nel ottenere i rimborsi per i biglietti non utilizzati. La corsa ai rimborsi si sta rivelando complessa e spesso frustrante.

Roma, 9 marzo 2026 – Il sogno di una vacanza alle Maldive, inseguito per anni, e svanito di colpo. Con il rischio di perdere anche gli acconti versati. Ma anche la rabbia e la paura dei tanti italiani in attesa di un volo per tornare a casa. La guerra in Iran ha avuto l’effetto di uno “tsunami” sul trasporto aereo. C’è già la conta dei voli cancellati in una settimana (20mila) e dei passeggeri rimasti a terra (2,3 milioni), con un costo per le compagnie che si avvicina ai 2 miliardi. Ma gli effetti saranno molto più consistenti. Prima di tutto perché il conflitto ha colpito al cuore l’aeroporto di Dubai, il più grande del mondo per traffici internazionali, scalo obbligato di molti dei collegamenti verso Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Voli cancellati in Medio Oriente, cosa fare e quanto dura: da Sharm ad Abu Dhabi, riprotezione e rimborsi: come ottenerliGli attacchi incrociati degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran hanno trasformato gli hub del Golfo in una gigantesca “no-fly zone” commerciale,...

MediOriente, Tajani: Rimpatriati 20mila italiani da Dubai, Riad e Muscat. Situazione in miglioramentoROMA - Oltre 20 mila connazionali sono stati rimpatriati. Così il ministro degli Esteri, Tajani, ha parlato in un punto stampa alla Farnesina del rientro degli italiani dai Paesi coinvolti dalla cri ... primapress.it

Nessuna traccia aerea nei cieli sopra il Golfo: oltre 20mila voli cancellatiL'allarme dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea: evitare il sorvolo dell’intera area a qualsiasi altitudine almeno fino al 6 marzo. fortuneita.com

