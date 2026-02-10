Oltre 106 km di reti 20 di transenne 16 mila pettorali e | tutti i numeri dei siti olimpici

Gli allestimenti dei siti olimpici in Trentino-Alto Adige sono in piena fase di completamento. Da Bormio a Anterselva, le squadre hanno montato oltre 106 chilometri di reti e 20 chilometri di transenne. Sono stati distribuiti 16 mila pettorali per gli atleti. Anche le protezioni all’Arena Santa Giulia sono pronte, con lavori che procedono senza sosta per rispettare le scadenze.

Chilometri di reti ti sicurezza, migliaia e migliaia di pettorali, pali da gara come se piovesse: ecco che cosa è stato messo in campo per allestire i 13 siti olimpici tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Cominciamo dalle reti. Il numero è impressionante: 106,1 chilometri di rete di sicurezza, tra tipo A, tipo B, Bc e C e reti di scivolamento. Le B sono le prime in cui vanno a incocciare gli atleti in caso di caduta, sembrano reti da pesca, a Bormio e Cortina sono rosse, negli altri siti blu. Le A con le più esterne e alte. Le BC sono utilizzate anche nelle zone di arrivo per il parterre. Quelle di scivolamento invece sono le più interne, sono fondamentali perché gli sci non si incastrino nelle reti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

