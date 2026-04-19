Vance ringrazia Leone XIV | Disaccordi ci sono ma realtà è più complicata

Un rappresentante ha espresso gratitudine nei confronti di un leader religioso per le sue parole, sottolineando che, sebbene ci siano divergenze e conflitti, la situazione reale è generalmente più complessa di quanto venga spesso rappresentato dai media. Ha aggiunto che, nonostante i dissensi esistano, la realtà delle questioni trattate è più articolata e meno immediata di quanto si possa pensare.

(Adnkronos) – "Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti – e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno – la realtà è spesso molto più complicata". Così JD Vance in un post su X saluta le parole con cui il Pontefice, parlando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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