Nel nuovo album di inediti di Milomaria, Leo Gullotta si esibisce con un cameo recitativo. La presenza dell’attore, noto per le sue interpretazioni, si fa notare nel contesto di un lavoro musicale che presenta altre caratteristiche e contenuti. La collaborazione tra i due crea un momento distintivo nel disco, che comunque mantiene una sua identità autonoma.

È inevitabile sottolineare il cameo recitativo di un maestro come Leo Gullotta. Inevitabile che questo “ingombri” la voce mediatica di un disco che ha ben altre carte da giocarsi. Siamo in Sicilia, a Piazza Armerina. andiamo a casa di Milomaria, giovane cantautore che sforna un disco come “La breve distanza” dentro cui svetta anche la collaborazione con la voce di Elisa Benetti e del contributo di Primiano Di Biase al pianoforte e alla fisarmonica. Disco pulito, semplice, di pop e di parole misurate. Disco che riflesse sulla distanza che viviamo come individui, con noi stessi, con le nostre emozioni. disco che gioca con i suoni senza ricercare trasgressioni: non c’è il futuro e forse non c’è neanche il bisogno di cercarlo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Milomaria: con Leo Gullotta nel nuovo disco di inediti

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