In Senato, l’emendamento sui rimpatri è stato approvato senza grandi discussioni, a tre giorni di distanza si è acceso un dibattito a livello istituzionale. Si parla di un provvedimento che richiama una politica adottata da un sindaco di New York, appartenente a un partito di sinistra, e che ha suscitato reazioni diverse. Dopo il voto, il Quirinale ha deciso di intervenire, generando un’attenzione crescente sulla questione.

Scandalo a scoppio ritardato (e sospetto) per un provvedimento simile a quello adottato da un sindaco nero e dem di New York, Eric Adams. Ma perché l’emendamento della discordia sul riconoscimento agli avvocati di un bonus di 650 euro per ogni straniero che volontariamente decide di lasciare l’Italia è diventato un caso solo domenica? Il calendario dei lavori parlamentari ci racconta ben altro: l’emendamento Lisei, Occhiuto, Pirovano, Gelmini è stato approvato in Aula venerdì 17 aprile, e nessun intervento accenna a quel che pochissimi giorni dopo diventerà quello scempio ai diritti costituzionali di cui si sono riempiti la bocca tra i banchi dell’opposizione.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’emendamento sui rimpatri passa in Senato senza strilli: tre giorni dopo si desta il Colle

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