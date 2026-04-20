Il governo del centrodestra ha deciso di non presentare l'emendamento sui rimpatri nel decreto sicurezza, che resta così invariato. Il provvedimento è ora sotto osservazione al Quirinale, mentre l'esecutivo tenta di intervenire con una modifica attraverso un emendamento. La decisione di non includere la proposta sui rimpatri è stata comunicata ufficialmente, lasciando invariato il testo del decreto.

La norma sui rimpatri sotto la lente del Quirinale. Ancora polemiche per la norma che prevede un incentivo per gli avvocati che seguono le pratiche di rimpatrio volontario. Ma la maggioranza esclude modifiche Il decreto sicurezza finisce sotto osservazione al Quirinale e il governo cerca di correre ai ripari con un emendamento di modifica. Sotto i riflettori c'è la norma che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. Da giorni è acceso il faro del Quirinale e - in giornata - la sola ipotesi che Sergio Mattarella avrebbe potuto non controfirmare il provvedimento in assenza di modifiche sostanziali a questa disposizione è bastata ad imprimere una svolta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il centrodestra tira dritto: salta l'emendamento sui rimpatri

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