Legno-arredo | un nuovo fronte per risolvere la crisi del personale

Il settore del legno-arredo sta affrontando una crescente difficoltà nel trovare personale qualificato. Il 23 aprile, delegati di quindici associazioni di categoria si sono incontrati a Milano con rappresentanti di FederlegnoArredo. L’obiettivo principale è analizzare le sfide legate alla carenza di lavoratori e individuare possibili strategie per affrontare questa crisi. La riunione si è concentrata sulle problematiche del mercato del lavoro e sulle soluzioni pratiche da adottare.

? Cosa sapere Delegati di 15 Confindustrie si riuniscono a Milano con FederlegnoArredo il 23 aprile.. L'accordo mira a risolvere la carenza di personale specializzato nel settore legno-arredo.. Milano, 23 aprile 2026: i delegati del tavolo legno-arredo di Confindustria si sono riuniti oggi presso il Salone del Mobile per dare il via a una collaborazione strategica che coinvolge le sezioni territoriali di 15 Confindustrie. L’incontro fisico, coordinato da FederlegnoArredo, rappresenta l’evoluzione di un percorso iniziato alcune settimane fa attraverso sessioni online con i presidenti e i referenti delle varie aree. L’obiettivo della riunione è creare un legame più solido tra le imprese, i territori e l’intero sistema associativo, consolidando la posizione della Federazione come perno centrale della filiera produttiva italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legno-arredo: un nuovo fronte per risolvere la crisi del personale Notizie correlate Eccellenze territoriali del legno-arredoUn settore quello del Mobile che si regge su export regionali ed eccellenze territoriali. "Le imprese del settore del legno-arredo devono fare squadra"Dallo scorso anno l’azienda Elli Fratelli di Giussano porta i suoi prodotti al Salone del Mobile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sace, Legno-arredo: un pilastro del Made in Italy tra export e nuove sfide globali; La filiera del legno-arredo confida nell’Europa e scommette sull’India; Filiera legno-arredo, Lombardia in testa con un fatturato di 10,6 mld di euro; Federlegnoarredo, al Salone mobile incontro tavolo delegati legno-arredo di Confindustria. Crisi legno-arredo, nuovo piano da 2 milioni per l'exportUn nuovo grande piano per l'internazionalizzazione del settore Legno-arredo vedrà insieme la Regione, Select FVG e il Cluster Legno Arredo Casa. L'obiettivo è quello di superare la dipendenza ... rainews.it Filiera legno-arredo, Lombardia in testa con un fatturato di 10,6 mld di euroCon oltre 10 miliardi ed export a quota 29%, è la Lombardia ad attestarsi prima per fatturato tra i distretti della filiera legno-arredo. È questa la fotografia che emerge dai dati Istat elaborati dal ... design.pambianconews.com Buongiorno a tutti, mi fate vedere come verrebbero questi due mobili a parete, alleggeriti rifoderando solo alcuni elementi Pensavo al bianco con venature legno. Ora utilizzano rivestimenti piu' resistenti rispetto ai rotoli comuni e sarebbe una soluzione altern - facebook.com facebook Lorenzo Monaco 1370 1425 Cenacolo Tempera su legno di pioppo x.com