Dal 2022, l’azienda Elli Fratelli di Giussano espone le sue creazioni al Salone del Mobile, una partecipazione che ha coinvolto anche i membri della famiglia come i fratelli, i cugini, il padre e gli zii. L’esperienza si è rivelata positiva e ha rappresentato un momento importante per l’azienda del settore legno-arredo, che ora punta a rafforzare la collaborazione tra le imprese del comparto.

Dallo scorso anno l’azienda Elli Fratelli di Giussano porta i suoi prodotti al Salone del Mobile. L’esperienza è stata positiva, come racconta Paolo Elli, terza generazione dell’azienda di famiglia, insieme a fratelli, cugini, al papà Luigi e agli zii. Sono una vera dinastia che porta avanti l’azienda. "Il primo contatto è stato positivo – racconta Paolo Elli – Ogni giorno il Salone riceve migliaia di visitatori e circa 200 sono passati dal nostro stand, di cui abbiamo avuto un ritorno in azienda del 15% - 20%. È vero, i costi sono alti, tra affitto e allestimento dello stand, ma è il primo punto di incontro di relazioni che poi sono da coltivare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Le imprese del settore del legno-arredo devono fare squadra"

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