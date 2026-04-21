Il settore del mobile si basa principalmente su esportazioni regionali, con Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia che rappresentano circa il 70% della produzione totale. Queste aree sono considerate le principali eccellenze territoriali del legno-arredo e continuano a guidare le vendite all'estero del settore. La loro attività ha un ruolo centrale nel panorama produttivo nazionale, rappresentando un elemento chiave per il comparto.

Un settore quello del Mobile che si regge su export regionali ed eccellenze territoriali. Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia trainano le vendite estere del settore, contribuendo in totale a quasi il 70% della produzione totale. La Lombardia, che da sola rappresenta circa il 30%, lo scorso anno ha registrato una lieve flessione dell’1,8%. In calo anche l’export del Veneto (-2,7%), mentre si osserva una dinamica positiva del Friuli-Venezia Giulia (+5,2%) e Emilia-Romagna (1,8%).🔗 Leggi su Quotidiano.net

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