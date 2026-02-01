È morto a 90 anni Basilio Giacomozzi, un imprenditore molto stimato della zona. La sua scomparsa ha colpito profondamente Amandola e l’intera area dei Sibillini, dove tutti lo ricordano come un grande appassionato della sua terra. La comunità si stringe al dolore della famiglia, mentre il paese perde una figura di spicco e di cuore.

Si è spento all’età di 90 anni Basilio Giacomozzi, imprenditore e grande cultore dalla sua terra. Amandola e tutta l’area di Sibillini si stringe al dolore della famiglia. Basilio Giacomozzi negli anni ’60 aveva fondato la Gibas, società specializzata nella produzione illuminotecnica, che ha contribuito nei decenni a portare la luce in molte case e aziende del territorio, ma anche all’estero. E’ sempre stato un membro attivo della comunità amandolese, sia nel mondo della politica sia all’interno delle associazioni del territorio come Confindustria Fermo e alcuni anni fa aveva ricevuto anche il premio ‘Paul Harris’ dal Rotary Club Alto Fermano Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Basilio Giacomozzi, imprenditore e amante della sua terra

Approfondimenti su Amandola Sibillini

San Basilio Magno, conosciuto anche come Basilio di Cesarea, è una figura importante nella storia del cristianesimo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Amandola Sibillini

Argomenti discussi: Addio a Basilio Giacomozzi, fondatore della Gibas: da Amandola ha portato la luce nelle case di mezzo mondo; Addio a Basilio Giacomozzi, imprenditore e amante della sua terra; Amandola. Addio a Basilio Giacomozzi, storico fondatore della Gibas Illuminazione; Amandola piange Basilio Giacomozzi: addio all’imprenditore fondatore di Gibas.

Amandola piange Basilio Giacomozzi: addio all’imprenditore fondatore di GibasLUTTO - Con Basilio Giacomozzi se ne va un uomo che ha saputo unire lavoro, fede, impegno civile e amore per la propria terra, lasciando un’eredità umana e imprenditoriale che continuerà a vivere nel ... cronachefermane.it

Imprenditore stimato e figura di riferimento della comunità amandolese, Giacomozzi è stato il fondatore della Gibas, storica azienda specializzata nella produzione di lampadari, attiva fin dagli anni Sessanta. RIP - facebook.com facebook