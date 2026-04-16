In gommone tra San Giovanni Lupatoto e Zevio | il fiume Adige e il suo legame con la pianura veronese

Durante la Giornata Regionale del Turismo Fluviale, promossa dall’UNPLI Veneto, sono state organizzate diverse iniziative per celebrare il fiume Adige e il suo influsso sulla pianura veronese. Tra queste, Ecomuseo Aquae Planae ha pianificato alcune attività dedicate alla valorizzazione del fiume, che collega le zone di San Giovanni Lupatoto e Zevio. L’evento si concentra sull’importanza naturale e paesaggistica dell’Adige nella regione.

In occasione della Giornata Regionale del Turismo Fluviale, coordinata da UNPLI Veneto, tra le tante occasioni dedicate alla valorizzazione dell’Adige come elemento che continua a plasmare le componenti naturalistiche, anche Ecomuseo Aquae Planae propone alcune attività per esaltare e valorizzare.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Ritrovato a Milano Diego: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato in questi minuti Diego, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. Wine Week & Food a San Giovanni LupatotoNel fine settimana dal 17 al 19 aprile 2026, San Giovanni Lupatoto ospiterà la seconda edizione di “Wine Week & Food”, una manifestazione dedicata...