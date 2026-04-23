Leggere leggeri percorso di letture nel centro storico di Bibbiena

A Bibbiena torna l’appuntamento dedicato ai libri e alla lettura, organizzato da Nata Teatro, dal Comune e dalla Biblioteca. L’evento si svolge nel centro storico e prevede un percorso di letture pensato per coinvolgere il pubblico locale. La manifestazione si inserisce in una serie di iniziative culturali programmate in città, con l’obiettivo di promuovere la lettura tra i cittadini. L’appuntamento è previsto per la giornata del 23 aprile 2026.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Torna a Bibbiena l’appuntamento dedicato ai libri e alla lettura promosso da Nata Teatro, Comune di Bibbiena e Biblioteca G. Giovannini dal titolo “LEGGERE LEGGERI”, un percorso di letture nel centro storico di Bibbiena in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. Il percorso partirà oggi alle 17.45 presso la Biblioteca di Bibbiena per poi proseguire all’interno di diversi luoghi ed esercenti del centro storico: Logge Tarlati, Enigma Pub, Art Gallery, Abbigliamento Brami, Raggioli Store, Biancheria Sbarberi, Dispensa Donati, Blaze Shop, Cartotecnica Caccialupi, La Boutique, il Bar Turismo, per poi concludersi nel negozio di parrucchiera Donatella.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Leggere leggeri”, percorso di letture nel centro storico di Bibbiena Notizie correlate "Un bacio a Viterbo": il centro storico si trasforma nel percorso delle emozioniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il 21 e il... Carnevale storico di Bibbiena: ecco come sarà l'edizione 2026È stata presentata, prima del Consiglio comunale di martedì 10 febbraio, l’edizione 2026 del Carnevale storico di Bibbiena e i suoi protagonisti. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Leggere leggeri per la Giornata del Libro; 150 libri per ragazzi e ragazze da leggere (almeno) una volta nella vita; Motori 2031, la ricetta di Domenicali: Benzine sostenibili e più termico. Abbiamo rifatto le vetrine… ed è arrivato anche il sole! Capi più leggeri, colori freschi e tanta voglia d’estate È il momento perfetto per rinnovare il guardaroba e sentirsi leggere e belle ogni giorno Vi aspettiamo nei nostri negozi di Ravenna e Rimini - facebook.com facebook