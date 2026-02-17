Un bacio a Viterbo | il centro storico si trasforma nel percorso delle emozioni
Il centro storico di Viterbo si anima il 21 e 28 febbraio, quando le strade si riempiono di installazioni e installano un’atmosfera romantica, grazie a un evento chiamato
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il 21 e il 28 febbraio dalle 11,30 alle 19,30 il centro storico di Viterbo si trasforma in un percorso dedicato all'amore in tutte le sue sfumature. Installazioni, cuoricini, Cupido, cartomanti, mele caramellate e tantissimo altro colorano di rosso le strade della città per due weekend dedicati a tutti gli innamorati. Per l’occasione, infatti, il centro storico “cambia” nome: corso Italia diventa il corso dell'Amore, piazza della Repubblica si trasforma in piazza degli Astri e così via, fino ad arrivare a piazza del Destino (ex piazza Fontana Grande).🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Aggredisce la compagna e si scaglia contro la polizia nel centro storico di ViterboNel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio, nel centro storico di Viterbo, si è verificata una lite tra una coppia in via dei Mille, vicino a porta Romana.
Leggi anche: Il villaggio delle feste. Codena si trasforma in un presepe diffuso. Un... monte di emozioniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cuori giganti, selfie e vie rinominate: così Viterbo festeggia l'amore e si tinge di rosso Valentino; Un Bacio a Viterbo: due weekend tra installazioni moderne, cartomanti e atmosfera romantica per (ri)animare il centro storico; Un bacio a Viterbo; Un Bacio a Viterbo, due appuntimenti emozionali per far vibrare il cuore della città.
Un Bacio a Viterbo: due weekend tra installazioni moderne, cartomanti e atmosfera romantica per (ri)animare il centro storicoPresentato il primo evento firmato Martina Campanella, la manager incaricata dal Comune per ravvivare il centro del capoluogo della Tuscia. Peccato le date non ... etrurianews.it
Viterbo Città del bacio, nasce il cioccolatino al lampone per rivitalizzare il centro storicoL'iniziativa, firmata dalla manager Martina Campanella e supportata dal Comune non ha mancato di raccogliere ironia poiché lo scontro con la vicinissima Pe ... etrurianews.it
ViterboToday. DOLCE VITA · Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare). "Un bacio a Viterbo", la Comunità pagana italiana: "No a demonizzazioni e paure medievali". Replica alla petizione contro l'evento https://www.viterbotoday.it/~go/i/48425929520434 Cosa ne p facebook