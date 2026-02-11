Carnevale storico di Bibbiena | ecco come sarà l' edizione 2026

Questa mattina è stata presentata ufficialmente l'edizione 2026 del Carnevale storico di Bibbiena. Prima del Consiglio comunale di martedì 10 febbraio, gli organizzatori hanno svelato i dettagli e i protagonisti della prossima festa. La città si prepara a tornare in maschera, con eventi e sfilate che coinvolgono tutta la comunità.

È stata presentata, prima del Consiglio comunale di martedì 10 febbraio, l’edizione 2026 del Carnevale storico di Bibbiena e i suoi protagonisti. Se Elena Lippi è stata confermata nel ruolo della bella popolana Bartolomea, per l’impegno e la passione con cui ha dato vita alla protagonista.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La prossima settimana Bibbiena si prepara a ospitare il Carnevale storico, in programma il 14, 15 e 17 febbraio.

