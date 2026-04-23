Fratelli d’Italia ha annunciato i 32 candidati in vista delle elezioni comunali di Lecco del 2026. Tra i candidati figura Emilio Minuzzo, che ha indicato come priorità il raddoppio dell’addizionale Irpef e la gestione delle questioni fiscali a livello locale. La lista comprende figure diverse, tutte candidate a rappresentare il partito nella prossima tornata elettorale. La presentazione ufficiale si è tenuta nelle ultime settimane.

? Cosa sapere Fratelli d'Italia presenta 32 candidati per le elezioni comunali di Lecco del 2026.. Emilio Minuzzo punta sul raddoppio dell'addizionale Irpef e sulla gestione fiscale locale.. Mercoledì sera, tra i militanti e gli ospiti istituzionali riuniti in via Cattaneo, Fratelli d’Italia ha svelato la squadra di 32 candidati che si presenterà alle urne per le elezioni comunali di Lecco previste il 24 e il 25 maggio 2026. L’atmosfera nella sede elettorale era quella tipica delle grandi occasioni da vigilia, con un clima carico di aspettativa mentre la campagna elettorale entrava ufficialmente nel vivo. Il coordinamento della serata è stato affidato a Dario Pesenti, commissario provinciale del partito e sindaco di Morterone, il comune montano della Valsassina noto per essere il più piccolo d’Italia per numero di abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco, FdI lancia i 32 candidati: Minuzzo punta sul fisco

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Chi sono i 32 candidati di FdI a Lecco: dall'atleta paralimpico all'ex presidente di ConfcommercioMercoledì sera Fratelli d'Italia ha calato le sue carte per le elezioni comunali di Lecco del 24 e 25 maggio 2026.

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