Una donna di 60 anni ha subito un intervento combinato presso il reparto di chirurgia del Dea Vito Fazzi a Lecce. La procedura prevedeva una mastectomia e un’ovariectomia preventiva, entrambe eseguite per ridurre il rischio di sviluppare un tumore. L’operazione si inserisce in un percorso di prevenzione oncologica, volto a intervenire prima che si manifestino eventuali malattie. La donna è ora sotto osservazione post-operatoria.

?? Cosa sapere Donna di 60 anni riceve mastectomia e ovariectomia preventiva presso il Dea Vito Fazzi di Lecce. L'intervento multidisciplinare del team di Salvatore Tondo applica i protocolli della medicina predittiva. Una donna di 60 anni ha affrontato un doppio intervento chirurgico profilattico e ricostruttivo presso il Dea del Vito Fazzi a Lecce, segnando un passo decisivo nel percorso di gestione del rischio oncogenetico. La procedura, eseguita grazie alla sinergia tra la Breast Unit e .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, sfida al rischio oncologico: il doppio intervento preventivo

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