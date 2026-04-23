Lecce chirurgia combinata salvavita | stop al rischio tumori genetico

All’Ospedale Vito Fazzi di Lecce è stato eseguito un intervento chirurgico combinato su una donna di sessant’anni. L’operazione è stata effettuata in ambito di chirurgia salvavita e riguarda la prevenzione di tumori genetici. La paziente è stata sottoposta a un intervento che coinvolge più procedure contemporaneamente. La notizia rappresenta un passo importante nel trattamento di rischi oncologici di natura genetica.

? Cosa sapere L'Ospedale Vito Fazzi di Lecce ha eseguito un intervento combinato su una paziente sessantenne.. La chirurgia profilattica mira a bloccare il rischio di tumori mammella e ovaio.. Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, l’équipe multidisciplinare dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce ha completato un intervento combinato su una paziente sessantenne con una forte predisposizione genetica ai tumori della mammella e dell’ovaio. L’operazione ha richiesto la cooperazione tra la Breast Unit e il gruppo di Ginecologia Oncologica per eseguire contemporaneamente una ricostruzione post-mastectomia bilaterale e un’ovariectomia profilattica. La sinergia chirurgica tra senologia e ginecologia oncologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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