Tumori addominali la chirurgia del dottor Antonucci al Sant’Anna è all' avanguardia | meno tagli e più decisioni su misura

Al Sant’Anna di Torino il dottor Antonucci sta rivoluzionando la chirurgia dei tumori addominali. Con tecniche meno invasive, i pazienti subiscono meno tagli e recuperano più in fretta. La sua equipe si concentra su interventi personalizzati, adattati alle esigenze di ciascun caso. La struttura si conferma un punto di riferimento per chi affronta queste malattie, grazie a un approccio pratico e innovativo.

All'ospedale Sant'Anna la Chirurgia Generale, diretta dal dottor Adelmo Antonucci dal 2021, è indicata come centro di riferimento per il trattamento chirurgico delle patologie oncologiche addominali. L'équipe conta 14 chirurghi, di cui 8 donne. L'attività si concentra in particolare sui tumori.

