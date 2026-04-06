Durante una conferenza, un esperto ha spiegato che gli algoritmi sviluppati analizzando le mutazioni genetiche dei tumori consentono di ottenere risultati migliori rispetto ai trattamenti standard per i tumori solidi in fase avanzata. Questa tecnologia si basa sull’analisi delle caratteristiche genetiche dei tumori per personalizzare le terapie, offrendo un approccio più mirato rispetto alle metodiche tradizionali.

Il professor Giuseppe Curigliano ha illustrato come l’utilizzo di algoritmi basati sulle mutazioni genetiche permetta di superare i protocolli terapeutici tradizionali nel trattamento dei tumori solidi in fase avanzata. I risultati del ROME Trial, pubblicati su Nature Medicine, sanciscono l’efficacia della medicina di precisione rispetto alle cure standard. L’approccio scientifico descritto si sposta dall’evidenza clinica generica all’analisi puntuale del profilo mutazionale di ogni singola neoplasia. Questo cambio di paradigma vede il ruolo centrale del sequenziamento NGS per identificare le alterazioni genomiche driver, che diventano la bussola per selezionare la terapia più efficace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumori: l’algoritmo genetico batte le cure standard per tutti

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