Leao e l'inchiesta sulle escort | Non ho commesso alcun reato Il suo nome presente nelle parole chiave

Rafa Leao ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha dichiarato di non aver commesso alcun reato. La sua posizione arriva in risposta a un'inchiesta milanese che coinvolge un giro di escort, con il suo nome inserito tra le parole chiave. Finora, non sono state fornite altre informazioni ufficiali o dettagli riguardo all'indagine.

In una storia su Instagram Rafa Leao ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'inchiesta milanese sul giro di escort. Il nome dell'attaccante del Milan è citato assieme a decine di altri calciatori di Serie A in un elenco di parole chiave che la Procura di Milano ha consegnato alla Guardia di Finanza affinché siano cercate nei telefoni e dispositivi sequestrati alle quattro persone indagate e sottoposte ad arresti domiciliari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Nelle proprie storie di Instagram Leao ha detto la sua riguardo l’inchiesta della procura di Milano sullo “scandalo” escort e i giocatori di Serie A, tra cui è comparso anche il suo nome #acmilan - facebook.com facebook

Con una story Instagram, Rafael Leao parla delle voci che lo hanno associato all’inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort che vede coinvolti circa 70 calciatori di Serie A #leao #milanpress x.com