Dopo l’annuncio di un accordo di cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l’Iran, diversi leader mondiali hanno espresso il loro apprezzamento, sottolineando l’importanza di una risoluzione rapida del conflitto. La proposta prevede una tregua di due settimane, mentre alcuni governi chiedono di sfruttare questa opportunità per negoziare una soluzione definitiva. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle ripercussioni sul settore energetico globale.

Usa, Iran e la tregua. «Accogliamo con favore il cessate il fuoco di due settimane concordato oggi tra gli Stati Uniti e l’Iran». Lo dichiarano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al presidente francese Macron, al cancelliere tedesco Merz, al premieri britannico Starmer, al primo ministro canadese Carney, alla primer danese Frederiksen, al primo ministro olandese Jetten, al presidente del Governo spagnolo Sanchez, e ai vertici dell'Ue von der Leyen e Costa. Conclusione rapida «Ringraziamo il Pakistan - si legge nella dichiarazione comune - e tutti i partner coinvolti per aver facilitato questo importante accordo. L’obiettivo deve ora essere quello di negoziare una conclusione rapida e duratura della guerra nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran e la tregua, Meloni e altri 9 leader: «Ora negoziare una conclusione rapida e duratura della guerra, scongiuriamo grave crisi energetica globale»

Con la guerra in Iran “la minaccia alla sicurezza energetica più grave della storia”. Arabia Saudita: petrolio a 180 dollari se la crisi dura fino ad aprileL’offensiva di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha creato “la più grande minaccia alla sicurezza energetica globale della storia”.

Guerra in Iran, Mattarella convoca Meloni e Crosetto. Il Quirinale: “Una crisi molto grave”Roma, 4 marzo 2026 – La sveglia è suonata, e a farla squillare è stato Sergio Mattarella in persona.

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Vance: La tregua è fragile, Trump vuole progressi. Primi attraversamenti a HormuzAttaccati impianti petroliferi da entrambe le parti, in violazione della tregua A poche ore dall'annuncio di cessate il fuoco una raffineria di petrolio sull'isola iraniana di Lavan è stata bersagliat ... msn.com

"Stiamo, e continueremo a discutere con l'Iran di una riduzione delle tariffe e delle sanzioni. Molti dei 15 punti sono già stati concordati. Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dove ha a - facebook.com facebook

Iran, Meloni e i leader Europa-Canada: ora una fine rapida e duratura della guerra x.com