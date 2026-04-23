Le Vie del Vino | identità gusto e benessere a Condojanni

Domenica 26 aprile si tiene a Condojanni, nel borgo di Sant’Ilario dello Ionio, la quarta edizione di “Le Vie del Vino”. L’evento, promosso dall’associazione Libellula, si svolge in un ambiente storico e mira a mettere in mostra prodotti locali e tradizioni legate al vino. La manifestazione prevede degustazioni e iniziative che coinvolgono i visitatori lungo le vie del centro storico.

Domenica 26 aprile torna, nel borgo antico di Condojanni, a Sant’Ilario dello Ionio"Le Vie del Vino", quarta edizione, evento che celebra identità, gusto e benessere in uno scenario di grande suggestione; manifestazione promossa e organizzata dall’associazione di impegno sociale Libellula, con.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate “Stare bene con gusto”: salute, vini siciliani e solidarietà con le Donne del VinoMessina si prepara ad accogliere un’iniziativa che unisce benessere, enogastronomia e solidarietà: domenica 1 marzo la Camera di Commercio ospiterà... Leggi anche: Arrivano le nuove Pausa PRO OrtoRomi: insalate con legumi ricche di gusto e benessere Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Casarsa la sagra del vino dal 23 aprile; Degustare, esplorare, scoprire: la primavera passa dalle strade del vino in Veneto; Sant’Ilario dello Ionio – Domenica prossima a Condojanni Le Vie del Vino 2026; Vinum 2026 ad Alba: date e programma della Fiera dei Vini del Piemonte. Anche Le Strade del Vino dell'Umbria partecipano al Vinitaly 2026 di VeronaLe Strade del Vino si raccontano e raccontano un patrimonio vivo che merita di essere conosciuto: l’Italia più genuina, quella fatta di piccoli produttori, di vitigni che ... orvietonews.it Tra mare e tavola, sulle Strade del Vino SardegnaGrazie alla particolare conformazione del territorio e alla sua felice posizione geografica, il Belpaese ha saputo dar vita a eccellenze enogastronomiche uniche che caratterizzano ogni Regione. Frutto ... esquire.com Le Vie del Vino - Seconda Edizione - facebook.com facebook