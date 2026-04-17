Arrivano le nuove Pausa PRO OrtoRomi | insalate con legumi ricche di gusto e benessere

Una nuova linea di insalate arriva sul mercato, pensata per offrire una pausa veloce senza rinunciare a gusto e salute. Le Pausa PRO, prodotte dalla cooperativa agricola OrtoRomi, sono insalate fresche che combinano legumi, ricchi di proteine vegetali e fibre, con altri ingredienti naturali. La produzione ha sede anche in provincia di Salerno. La novità si rivolge a chi cerca un pasto pratico e nutriente.

Una pausa veloce senza rinunciare al gusto e al benessere. La cooperativa agricola OrtoRomi – con sede anche a Bellizzi, in provincia di Salerno – presenta le Pausa PRO: fresche insalatone con legumi, ingredienti naturalmente ricchi di proteine vegetali e fibre. Già combinate all’interno della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Curiosità, OrtoRomi rilancia la linea Pausa PranzoLa Cooperativa Agricola OrtoRomi rilancia la linea Pausa Pranzo, insalate fresche preparate con verdure di prima scelta provenienti da filiera corta... Birre a regola d'arte e tavolate ricche di gusto, a Reggio Calabria nasce Brama Pub: fascino british e anima regginaA Reggio Calabria è tutto pronto per l'inaugurazione di una nuova realtà da tenere d’occhio per chi apprezza i pub autentici, la birra servita a... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Arrivano le nuove Pausa PRO OrtoRomi: insalate con legumi ricche di gusto e benessere; Audi cerca l’evoluzione del propulsore durante la pausa forzata di aprile in F1; Kia 2030: 14 auto elettriche e primi veicoli software-defined; F1 | Racing Bulls, la pausa ha creato uno scenario atipico: grosse novità sia a Miami che a Montreal. Disagi per residenti e commercianti: arrivano le rassicurazioni del Comune facebook Perché ci arrivano poche foto dai paesi del Golfo x.com