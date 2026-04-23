Le Valli in Vetrina 2026 a Ceres | programma espositori e la grande polentata
Le Valli in Vetrina 2026 si svolge a Ceres, dove artigianato locale ed eccellenze enogastronomiche delle Valli di Lanzo trovano spazio. Il programma prevede esposizioni di prodotti artigianali e gastronomici, accompagnate da eventi e iniziative. Tra le attrazioni principali ci sarà una grande polentata, che richiama visitatori e appassionati provenienti dalla zona. La manifestazione si svolge in diverse location del paese, coinvolgendo numerosi espositori.
L’artigianato locale e le eccellenze enogastronomiche delle Valli di Lanzo tornano protagonisti a Ceres. Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026 si terrà la dodicesima edizione de “Le Valli in Vetrina”, la mostra mercato patrocinata dalla Città metropolitana di Torino che trasforma il.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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