Le Valli in Vetrina 2026 a Ceres | programma espositori e la grande polentata

Le Valli in Vetrina 2026 si svolge a Ceres, dove artigianato locale ed eccellenze enogastronomiche delle Valli di Lanzo trovano spazio. Il programma prevede esposizioni di prodotti artigianali e gastronomici, accompagnate da eventi e iniziative. Tra le attrazioni principali ci sarà una grande polentata, che richiama visitatori e appassionati provenienti dalla zona. La manifestazione si svolge in diverse location del paese, coinvolgendo numerosi espositori.