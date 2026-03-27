Benvenuti a Cosmoprof la più grande vetrina del mondo 3000 espositori e oltre mezzo milioni di visitatori L’anno scorso c’era la Meloni a inaugurarla Non si è sentita la mancanza

A Cosmoprof, la più grande esposizione del settore, partecipano quest’anno circa 3.000 espositori, attirando oltre mezzo milione di visitatori. L'evento, che si tiene annualmente, ha visto l'intervento di un rappresentante istituzionale alla sua apertura nell'anno precedente, senza tuttavia generare particolari polemiche. La manifestazione si focalizza sulla promozione e la presentazione di prodotti di bellezza e innovazioni del settore.

Mi piace la bellezza, non é colpa mia. Chi la insegue, chi la studia, chi la espone. Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, principale fiera internazionale della cosmesi, dal 26 al 29 marzo. L’Italia campione del mondo di bellezza a 360 gradi. L’anno scorso c’era Giorgia Meloni all'Ouverture, quest’anno c’era solo il ministro delle Imprese Urso. L'evento, giunto alla 57ª edizione, ospita oltre 3.000 espositori, con saloni dedicati a ogni ben di dio, Cosmopack, Cosmo Perfumery, Cosmo Hair & Nail & Beauty Salon. ed entra a gamba tesa anche l’Intelligenza Artificiale. Prima le presentazione: "Mi chiamo Aura, un nome semplice ma racchiudo operazioni più complesse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Benvenuti a Cosmoprof, la più grande vetrina del mondo. 3000 espositori e oltre mezzo milioni di visitatori. L’anno scorso c’era la Meloni a inaugurarla. Non si è sentita la mancanza. Articoli correlati Calzolari (BolognaFiere): “3000 espositori e tutto esaurito per Cosmoprof 2026”(Adnkronos) – “Le aspettative per l’edizione 2026 di Cosmoprof sono positive: attendiamo 3000 espositori con una spiccata propensione internazionale,... Grande attesa per la Lotteria Italia, a Palermo venduti oltre 20 mila biglietti in più rispetto all'anno scorsoIn tantissimi hanno acquistato il tagliando nella speranza che anche quest'anno Palermo torni a essere baciata dalla fortuna.