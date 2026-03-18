A Ferrara torna il ‘Valli e Nebbie’, giunto alla sua 36esima edizione. La manifestazione di automobilismo storico si svolgerà nel fine settimana ed è organizzata dall’Officina Ferrarese con il patrocinio di Comune, Provincia e dei comuni interessati dal percorso. La gara coinvolge appassionati di auto d’epoca e si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località della zona.

Torna a Ferrara il ‘ Valli e Nebbie ’. Nel fine settimana si terrà la 36 esima edizione della manifestazione di automobilismo storico, organizzata da Officina Ferrarese e patrocinata da Comune, Provincia e dai comuni ‘toccati’ dal percorso. Novanta gli equipaggi provenienti da tutta Italia. I dettagli sono stati presentati ieri nella sede di Mediolanum, sponsor dell’evento. "Il Valli e Nebbie – sottolinea il presidente di Officina Ferrarese Riccardo Zavatti – è una manifestazione che ogni anno riscuote un successo straordinario. Il fatto che le iscrizioni si esauriscano sempre in anticipo dimostra quanto questo evento sia atteso e apprezzato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Storia e motori tornano in vetrina. Scatta il 36esimo ’Valli e Nebbie’

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