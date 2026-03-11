Le ultime da Casteldebole Che dubbi sugli esterni Castro è destinato all’ottava da titolare

Alle ultime notizie da Casteldebole, si segnala che Castro sarà probabilmente titolare nell'ottava partita. Durante l’allenamento di ieri, Miranda e Heggem sono tornati in gruppo, consentendo all’allenatore di lavorare con l’intera rosa a disposizione. Non ci sono altri movimenti o novità dai punti di allenamento nel resto della settimana.

Buone notizie da Casteldebole: alla ripresa degli allenamenti, ieri sono tornati in gruppo Miranda ed Heggem, il che significa che Italiano ha finalmente la squadra al completo. Non accadeva dalla prima giornata, proprio con la Roma all’Olimpico, quando si infortunò Immobile. La rifinitura odierna, oltre agli equilibri difensivi, andrà a sciogliere anche i dubbi nel reparto avanzato. Probabile il ritorno di Bernardeschi a sinistra, mentre a sinistra spera in una maglia Cambiaghi. Ma è corsa a due con Rowe, fresco di primo gol in campionato e che in Europa League ha già trovato due centri contro Celtic. Non è da escludere che Italiano intenda cavalcarne l’onda, anche se Cambiaghi garantisce più copertura difensiva e per questo potrebbe spuntarla almeno al pronti via. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, Italiano recupera Heggem e Miranda: le ultimeA -2 da #BFCRoma i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole in una mattinata di sole: lavoro di scarico per i più impiegati col Verona, esercitazioni tattiche e partitella a metà campo pe ... fantacalcio.it

Cambiaghi e Rowe riaprono le ali. Immobile pronto per la CremoneseBologna, 30 novembre 2025 – Le buone notizie non si fermano al successo con il Salisburgo che lancia i rossoblù anche in Europa. Ieri, alla ripresa dopo un giorno di riposo, sono tornati in gruppo ... ilrestodelcarlino.it

Buone notizie da Casteldebole: a due giorni da Bologna-Roma, i rossoblù ritrovano in gruppo Heggem e Miranda x.com

Verso Bologna-Roma Il Bologna è sceso in campo a Casteldebole oggi, a due giorni dalla sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma, che si giocherà giovedì alle 18:45 allo Stadio Renato Dall’Ara. I rossoblù hanno svolto una ses - facebook.com facebook