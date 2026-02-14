Scott McTominay non ha giocato in Coppa Italia perché Antonio Conte vuole schierarlo al massimo nelle prossime partite. La sua presenza sarà decisiva per il big match di domani sera contro la Roma, che si gioca anche la qualificazione in Champions League. La scelta di non rischiarlo in coppa nasce dall’esigenza di avere il centrocampista fresco e pronto per la partita al Maradona.

Conte ha preservato lo scozzese in Coppa Italia per averlo al meglio al Maradona nella sfida tra Calcio Napoli e giallorossi di domani sera. Scott McTominay è l’uomo più atteso in casa Napoli in vista della sfida di domani sera al Maradona contro la Roma. Antonio Conte ha scelto di preservarlo nell’ultima gara di Coppa Italia per averlo a pieni motori in campionato, ma la sua presenza non è ancora certa. Come si legge sulle pagine de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, “McTominay vede la Roma e dunque il ritorno in campo. La rifinitura di oggi, alla vigilia della sfida di domani al Maradona, chiarirà ulteriormente lo stato di salute del numero otto di Conte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, McTominay vede la Roma: le ultime verso il big match

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Manchester City-Napoli 2-0: gol e highlights | Champions League

Argomenti discussi: McTominay out col Como, ecco quando tornerà: Conte ha scelto il suo sostituto – CdS; Vince il Napoli al 95': il rigore di Hojlund batte il Genoa 2-3, si fa male McTominay; Errori, cuore e... Hojlund: Napoli, col Genoa la vittoria è di rigore al 95'; Il Napoli con il fiato sospeso: fiducia per McTominay, si decide oggi.

Il Napoli con il fiato sospeso: fiducia per McTominay, si decide oggiNAPOLI - McTominay vede la Roma e dunque il ritorno in campo. La rifinitura di oggi, alla vigilia della sfida di domani al Maradona, chiarirà ulteriormente lo stato di salute del numero otto di Conte. corrieredellosport.it

McTominay verso Napoli-Roma: rifinitura decisivaForzAzzurri.net - McTominay verso Napoli-Roma: rifinitura decisiva Il Napoli attende risposte definitive da Scott McTominay, uno dei protagonisti più attesi in vista della ... forzazzurri.net

Finita la cena tra gli azzurri e il CT dell’Italia, Gennaro #Gattuso: tra gli osservati speciali sicuramente Antonio #Vergara che ci ha risposto così all’uscita dopo l’incontro di questa sera proprio con l’ex allenatore del #Napoli #CalcioNapoli24 #CalcioNapoli facebook

Aurelio, Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, unitamente a tutto il Calcio Napoli e alla Filmauro, partecipano con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito il cugino del Presidente, Avv. Nico Balzano, per l’improvvisa scomparsa della moglie Loredana x.com