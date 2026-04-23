Il leader di un partito politico ha recentemente presentato tre motivazioni per rinnovare l’abbonamento a una piattaforma di streaming dedicata al calcio. Nel frattempo, il settore dei trasporti italiani si trova ad affrontare problemi che vanno da ritardi estesi a incidenti con ostacoli come sabotaggi e oggetti pericolosi sulla rete ferroviaria. La situazione evidenzia le difficoltà attuali in vari settori del paese.

di Riccardo Capanna Mentre sui trasporti italiani incombono ritardi biblici, sabotaggi, chiodi, Lollobrigida e le dieci piaghe d’Egitto, in una nota dell’ufficio di gabinetto del ministro Salvini compare “l’esigenza di procedere al rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2026” al pacchetto “visione+sport+calcio” della pay-tv Sky. Il costo è di 1.188 euro, una briciola – lo 0,00005% del Pil, una spesa pari a 0,003 centesimi per ogni contribuente –, però pur sempre una spesa pubblica. Non appena il quotidiano Domani fa uscire la notizia, il Ministero precisa additando tre scuse che fanno rimpiangere la notizia: delle toppe peggiori del buco. Prima scusa: il gabinetto (quale luogo migliore) ha “semplicemente rinnovato servizi già presenti in passato, prima dell’arrivo di Salvini e prima dell’attuale governo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le tre scuse di Salvini per rinnovare l’abbonamento a Sky calcio

Notizie correlate

Salvini vecchio cuore rossonero: il ministero rinnova l’abbonamento a Sky Calcio e Sport per 1.188 euroChe sia una sua grande passione, causa anche di qualche inciampo mediatico in passato, era cosa nota.

Leggi anche: Il caso dell’abbonamento a Sky Calcio e Sport di Matteo Salvini pagato con i soldi del ministero

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Influenza suina, ora sono tre i casi in provincia di Venezia; Ladri vestiti da ninja sorpresi dal padrone di casa e fatti scappare con il badile.

Le tre scuse di Salvini per rinnovare l’abbonamento a Sky calcioMentre sui trasporti italiani incombono ritardi biblici, sabotaggi, chiodi, Lollobrigida e le dieci piaghe d’Egitto, in una nota dell’ufficio di gabinetto del ministro Salvini compare l’esigenza di p ... ilfattoquotidiano.it

Referendum sulla giustizia, Salvini: «Dopo gli insulti attendo le scuse di Gratteri»«Diciamo che da un procuratore della Repubblica, un cittadino italiano si aspetta terzietà e sobrietà, non insulti a casaccio e quindi la prima cosa che mi aspetterei da cittadino italiano sono le ... ilmattino.it

Maltempo Molise, Salvini: “20 milioni per il ponte sul Trigno con emendamento al dl infrastrutture” - facebook.com facebook

Il ministro #Salvini a Cascina: "Riprenderemo il Comune e ripartiranno i lavori". x.com