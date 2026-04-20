Il caso dell'abbonamento a Sky Calcio e Sport di Matteo Salvini pagato con i soldi del ministero

Il ministero dei Trasporti ha speso 1.188 euro per rinnovare un abbonamento a Sky Sport e Calcio. La somma è stata pagata dall'ufficio di gabinetto di un esponente politico. La spesa riguarda un servizio di abbonamento a pagamento, e il pagamento è stato effettuato con fondi pubblici. La questione è emersa in relazione a un utilizzo di fondi ministeriali per acquisti di natura privata.

Il ministero dei Trasporti ha pagato 1.188 euro per rinnovare un abbonamento a Sky Sport e Calcio. A farlo, in particolare, è stato l'ufficio di gabinetto di Matteo Salvini. Il leader leghista ha detto che è un abbonamento partito prima che lui fosse ministro e che è stato rinnovato anche per approfondimenti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Salvini vecchio cuore rossonero: il ministero rinnova l’abbonamento a Sky Calcio e Sport per 1.188 euroChe sia una sua grande passione, causa anche di qualche inciampo mediatico in passato, era cosa nota.

Rai: A "Farwest" questa sera intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Il caso della famiglia del bosco, con l'intervento del vicepremier Matteo Salvini.Con un'intervista esclusiva ad Andrea Sempio, martedì 17 marzo su Rai 3, torna "Farwest", la trasmissione condotta da Salvo Sottile, alle 21.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Cuore Milan: per Salvini rinnovo pay-tv del ministero; Il Magazine di Sky Insider: leggi qui tutti i numeri; Dove vedere Roma-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario; Verona-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv.

Salvini si fa pagare il calcio in tv dai contribuentiIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 1.188 euro per il rinnovo dell'abbonamento Sky. gayburg.com

Niente Salernitana VS Picerno sul pacchetto calcio di Sky. La partita, infatti, è stata trasmessa solo per gli abbonati di "Sky Sport", al canale 201. La motivazione è che i canali disponibili per il pacchetto Calcio erano soltanto nove (251:259), mentre dieci facebook

Di Canio a Sky Calcio Club: "Juventus seconda Ora sta meglio di Napoli e Milan" #SkySport x.com