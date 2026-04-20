Salvini vecchio cuore rossonero | il ministero rinnova l’abbonamento a Sky Calcio e Sport per 1.188 euro

Il ministro ha rinnovato il suo abbonamento a Sky Calcio e Sport, pagando 1.188 euro. La passione per il calcio è nota e ha già portato a qualche discussione pubblica in passato. La decisione di mantenere il servizio è stata confermata attraverso le sue spese recenti. Non ci sono altre informazioni sui motivi o sulle conseguenze di questa scelta.

Che sia una sua grande passione, causa anche di qualche inciampo mediatico in passato, era cosa nota. Ma che, addirittura, non potesse perdersi un minuto delle partite del Milan anche quando è al lavoro negli uffici era una cosa finora ignota. Matteo Salvini, evidentemente, non riesce proprio a stare lontano dalla sua squadra del cuore o forse più semplicemente dal calcio e dagli altri sport. Così, come rivelato da Domani, lo scorso 21 gennaio, l’ufficio di gabinetto “del Sig. Ministro” ha segnalato “l’esigenza di procedere al rinnovo della sottoscrizione dell’ abbonamento per l’anno 2026? alla pay-tv Sky. Il pacchetto? “Vetrina+sport+calcio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini vecchio cuore rossonero: il ministero rinnova l’abbonamento a Sky Calcio e Sport per 1.188 euro Notizie correlate Brignone cuore rossonero: “Il mio idolo nel Milan, il calcio e la scelta dello sci”Nel 2019, in un’intervista rilasciata ai canali del Milan, Federica Brignone, oro olimpico in superG ai Giochi di Milano Cortina 2026, aveva... Ucraina, il ministero degli Esteri di Kiev contro Salvini: “Se ha a cuore la pace si rivolga a Putin”“Saremo sempre grati per il sostegno dell’Italia e di tutti gli italiani che, a differenza di Matteo Salvini, comprendono che sul campo di battaglia...