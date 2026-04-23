Le rubano lo zaino con tutto dentro sul treno per la Svizzera

Da monzatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passeggero ha subito il furto del suo zaino mentre viaggiava su un treno diretto in Svizzera. All’interno dello zaino c’erano documenti e effetti personali di valore, che sono stati sottratti durante il tragitto. La vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità, che stanno indagando sull’episodio e raccogliendo eventuali testimonianze. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata in relazione all’evento.

L’hanno derubata dello zaino dove aveva dentro tutti i suoi documenti ed effetti personali di valore mentre si trovava sul treno per la Svizzera. Il fatto è accaduto la scorsa settimana in Brianza e ha visto la donna andare a denunciare il fatto alla polizia locale alla stazione ferroviaria di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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