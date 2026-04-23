Le rubano lo zaino con tutto dentro sul treno per la Svizzera

Un passeggero ha subito il furto del suo zaino mentre viaggiava su un treno diretto in Svizzera. All’interno dello zaino c’erano documenti e effetti personali di valore, che sono stati sottratti durante il tragitto. La vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità, che stanno indagando sull’episodio e raccogliendo eventuali testimonianze. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata in relazione all’evento.

L’hanno derubata dello zaino dove aveva dentro tutti i suoi documenti ed effetti personali di valore mentre si trovava sul treno per la Svizzera. Il fatto è accaduto la scorsa settimana in Brianza e ha visto la donna andare a denunciare il fatto alla polizia locale alla stazione ferroviaria di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rapina in strada a Milano: rubano lo zaino a un turista in piena notte e scappano Leggi anche: Rubano cellulari sul treno, arrestati 4 tunisini Altri aggiornamenti Gli rubano lo zaino mentre lavora al pc in un bar: il furto al professore Alessandro Orsini ripreso in un videoIl professore della Luiss e noto sociologo Alessandro Orsini è stato derubato dello zaino mentre si trovava al lavoro al pc, in un bar: il furto è stato ripreso da un video. Breaking news e storie del ... fanpage.it Rubano lo zaino a una cliente mentre prova le scarpe: due arresti in piazza ArgentinaMilano, 13 gennaio 2026 – Sono entrati in un negozio di scarpe tentando di rubare lo zaino di una cliente mentre provava un paio di calzature. Due cittadini colombiani di 45 e 40 anni, entrambi ... ilgiorno.it