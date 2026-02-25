rubano cellulari sul treno arrestati 4 tunisini

Hanno rapinato quattro persone a bordo del treno, sottraendogli i cellulari. Ma la loro fuga ha avuto durata breve Gli agenti hanno bloccato i responsabili. Si tratta di quattro uomini, tutti cittadini tunisini, due di 20 anni, uno di 18 e un altro di 21, e tutti già noti alle forze dell’ordine e con precedenti per reati contro il patrimonio. I ladri sono stati riconosciuti “senza ombra di dubbio” come autori dalle vittime. Nel bagno del vagone i poliziotti hanno trovato la refurtiva all’interno di uno zaino. Oltre ai quattro cellulari che sono stati resi ai legittimi proprietari, ne è stato trovato un quinto di provenienza ignota. Giunti presso gli uffici di polizia, il 21enne ha opposto violenza e resistenza nel tentativo di scappare, ma è stato immobilizzato. I quattro sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.www.milanotoday.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

