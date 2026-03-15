Rapina in strada a Milano | rubano lo zaino a un turista in piena notte e scappano

Nella notte di domenica 15 marzo, a Milano, due persone hanno sottratto lo zaino a un turista in strada. La polizia ha intercettato e arrestato i due sospetti poco dopo. La vittima non ha riportato ferite durante l’episodio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dei responsabili.

Rapina a Milano nella notte di domenica 15 marzo. A un uomo è stato rubato uno zaino. Ma i due responsabili sono stati intercettati dalla polizia e arrestati. È successo alle quattro del mattino in corso Buenos Aires. La vittima, un uomo bulgaro di 67 anni, stava passeggiando per il corso quando gli si sono avvicinati due giovani, un gambiano di 28 anni e un senegalese di 18 anni. I due lo hanno minacciato, gli hanno rubato uno zaino e sono corsi via. Una volante della polizia stava transitando per il corso proprio in quel frangente. Li ha individuati e bloccati. Avevano ancora la refurtiva. Per loro si sono aperte le porte di San Vittore. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Donna rapina due ragazze in piena notte a Milano e si scaglia contro un poliziotto libero dal servizio

Rapina una turista, il marito lo insegue e lo blocca (con l’aiuto dei passanti). I carabinieri lo ‘salvano’ dal linciaggioFirenze, 11 febbraio 2026 – Ha rubato lo zaino a una turista, ma dopo essere stato inseguito e bloccato dal marito di lei ha rischiato di essere...

Contenuti e approfondimenti su Rapina in strada a Milano rubano lo...

Temi più discussi: Tentata rapina in via Venti, la vittima: Aveva le mani in tasca, non sapevo cosa aspettarmi; Spray al peperoncino poi gli spintoni, accerchiato e rapinato in strada da sconosciuti; Gallarate, aggressioni, rapine e una donna abusata per strada: arrestati due giovani. Incastrati dalle telecamere; Palpeggia una studentessa e poi rapina un passeggero in metro. Incastrato dalla maglia della Lazio.

Rapina in strada a Milano: rubano lo zaino a un turista in piena notte e scappanoÈ successo alle quattro del mattino in corso Buenos Aires. La vittima, un uomo bulgaro di 67 anni, stava passeggiando per il corso quando gli si sono avvicinati due giovani, un gambiano di 28 anni e ... milanotoday.it

La bloccano in strada e le puntano due pistole alle tempie per rapinarla: arrestatiMANDURIA - Mi hanno sbarrato la strada, costretta a scendere dall'auto, puntato due pistole alle tempie, toccato nella zona ... trnews.it

Orta Nova, rapina in negozio di telefonia, i Carabinieri bloccano due minorenni Momenti di tensione e di paura ad Orta Nova, dove due minorenni, poi bloccati dai Carabinieri prontamente giunti sul posto, avrebbero provato a rapinare un negozio di telefonia i facebook

“Mi ha salvato il gilet”: i minuti di terrore del corriere accoltellato per rapina x.com