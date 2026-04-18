Di Carlo apre il cassetto dei ricordi | Al Chievo gli anni migliori alla Sampdoria in pochi mesi successe di tutto! Ecco la verità sul calcio di Baldini

Da calcionews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore ha ricordato i momenti più significativi della sua carriera, partendo dagli anni trascorsi come calciatore fino al passaggio alla guida tecnica. Ha parlato delle sue esperienze al Chievo, definendoli gli anni migliori, e ha raccontato cosa accadde durante i pochi mesi trascorsi alla Sampdoria, descrivendo anche eventi legati al calcio di Baldini. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle tappe centrali del suo percorso professionale.

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