L’allenatore ha ricordato i momenti più significativi della sua carriera, partendo dagli anni trascorsi come calciatore fino al passaggio alla guida tecnica. Ha parlato delle sue esperienze al Chievo, definendoli gli anni migliori, e ha raccontato cosa accadde durante i pochi mesi trascorsi alla Sampdoria, descrivendo anche eventi legati al calcio di Baldini. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle tappe centrali del suo percorso professionale.

Calciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri Milan, Allegri a pranzo con Furlani e Tare: vertice per Champions, futuro e calciomercato. Di cosa si è parlato, ecco i temi sul tavolo Napoli McTominay insieme fino al 2030? Lavori in corso per il rinnovo, ecco di quanto verrà aumentato lo stipendio! Ultimissime novità Beretta ricorda Manninger: «Era il massimo per qualsiasi allenatore, chiacchierava poco ma faceva tanto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Di Carlo apre il cassetto dei ricordi: «Al Chievo gli anni migliori, alla Sampdoria in pochi mesi successe di tutto! Ecco la verità sul calcio di Baldini»

Notizie correlate

Baldini in Nazionale maggiore come Di Biagio post-Ventura: il “calcio in cu*o” a Di Carlo gli ha portato fortunaIl cerchio che ha portato Silvio Baldini da un “calcio nel culo” di Mimmo Di Carlo fino alla panchina della Nazionale è qualcosa di difficilmente...

Baldini in Nazionale maggiore come Di Biagio post-Ventura: il “calcio in c*lo” a Di Carlo gli ha portato fortunaIl cerchio che ha portato Silvio Baldini da un “calcio nel culo” di Mimmo Di Carlo fino alla panchina della Nazionale è qualcosa di difficilmente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La Scala apre una sede a Treviso con il lateral partner Carlo Fiorente; L’Agenzia del Demanio concede a Zanotta i diritti sulle opere dell’architetto Carlo Mollino; La Scala nomina l’avvocato Carlo Fiorente lateral partner. E apre una nuova sede a Treviso; Io ti saluto, luce, ma con nervi offesi: Pietro Roccasalva tra memoria e visione alla Galleria Massimo De Carlo.

La Scala nomina l’avvocato Carlo Fiorente lateral partner. E apre una nuova sede a TrevisoCon Fiorente entrano anche Andrea Favretto, Linda Paluzzo Piccin, Elisabetta Dal Bianco e Giada Stefani. Il presidente e senior partner Marco Pesenti: tappa significativa del nostro piano industriale ... milanofinanza.it

Teatro Carlo Felice, la procura di Genova apre fascicolo per falso in bilancioL'esposto, consegnato anche alla procura della Corte dei conti, è relativo al bilancio 2024 e riguarda la decisione della passata gestione del teatro (il sovrintendente era Claudio Orazi) di inserire ... primocanale.it

Al San Carlo Dudamel e Abramovic: Stravinsky e De Falla in un evento tra musica e visione Il Teatro di San Carlo apre le sue porte a un appuntamento d’eccezione il 18 e 19 aprile con due capolavori del Novecento riuniti in un unico progetto scenico: “Histoir - facebook.com facebook

La Tosca diventa inclusiva: al Carlo Felice l’Opera si apre anche a ciechi e ipovedenti con l’audiodescrizione in tempo reale x.com