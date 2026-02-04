Questa mattina in Prefettura si è svolto un incontro tra le autorità e i dirigenti scolastici per discutere delle nuove linee guida sulla sicurezza delle scuole. Si è parlato di come garantire ambienti più sicuri per studenti e insegnanti, con incontri che continueranno nelle prossime settimane. Le scuole dell’Irpinia restano un punto fermo per la comunità, e tutti sperano in misure efficaci per proteggerle.

Tempo di lettura: 2 minuti La scuola, come luogo di crescita, confronto e serenità, resta, in Irpinia, un presidio solido e sicuro. È questo il quadro emerso questa mattina nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi presso la Prefettura di Avellino e presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso, convocata per fare il punto sulle più recenti disposizioni in materia di sicurezza negli istituti scolastici. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Avellino su delega del Dirigente Regionale, nell’ambito di un confronto istituzionale volto ad approfondire i contenuti della circolare interministeriale emanata nei giorni scorsi dai Ministri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito, Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara, che definisce le linee di indirizzo per il rafforzamento delle misure di prevenzione e tutela negli ambienti scolastici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuole sicure, confronto in Prefettura sulle nuove linee guida

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato nuove linee guida per l'istruzione parentale, introducendo regole uniformi su comunicazioni, obblighi e verifiche annuali.

La Consensus Conference sulle malattie del fegato si svolge a Bergamo, riunendo specialisti provenienti da tutta Italia per aggiornare le linee guida sulle infezioni epatiche.

