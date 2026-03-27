Crollo palazzina via De Amicis pubblicata la lista degli oggetti recuperati fra le macerie

Dopo il crollo di una palazzina in via De Amicis, sono stati recuperati diversi oggetti tra le macerie. La lista di quanto ritrovato è stata resa pubblica e i beni saranno restituiti ai rispettivi proprietari. Nessuna persona è rimasta coinvolta, e le autorità stanno procedendo con le operazioni di verifica e ricostruzione.

Gli oggetti recuperati fra le macerie, dopo il crollo della palazzina, torneranno a disposizione dei proprietari. È stato pubblicato, sulla pagina Oggetti smarriti del portale istituzionale, il primo elenco degli oggetti rinvenuti tra le macerie del crollo della palazzina di via De Amicis, avvenuto il 5 marzo 2025). L’elenco in pubblicazione, che conta 1.047 voci, è relativo agli oggetti consegnati dal settore Immobili comunali all’ufficio Oggetti rinvenuti del Comune di Bari, che ha quindi provveduto alla presa in carico e inventariazione di tutti i beni contenuti negli 8 sacchi, con la sola eccezione delle numerose fotografie presenti (che richiedono un supplemento istruttorio per la catalogazione e la successiva restituzione). 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Crollo palazzina via De Amicis, pubblicata la lista degli oggetti recuperati fra le macerie Articoli correlati Un anno fa il crollo della palazzina di via De Amicis, le storie dei residenti: "Siamo esasperati"A dodici mesi di distanza da quel 5 marzo 2025, gli ex abitanti dell'edificio chiedono giustizia: "Ridateci i nostri effetti personali" Dodici mesi... Crollo palazzina via De Amicis, le proteste dei residenti: "Restituiteci i ricordi di una vita, li attendiamo da un anno"Da un anno attendono di poter rientrare in possesso dei loro effetti personali, oggetti e ricordi, recuperati dopo il crollo della palazzina. Una raccolta di contenuti su Crollo palazzina Temi più discussi: Crolla una palazzina a Roma dopo un’esplosione, due feriti gravi; Roma, esplosione a Piana del Sole, una palazzina coinvolta. Due feriti gravi; Esplode una bombola di gas a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole: coppia ferita grave; Roma, esplode una bombola gpl e crolla una palazzina. 2 anziani feriti gravi. Crollo del palazzo in via Pinto a Bari, sei indagati: una donna fu salvata dalle macerieSono sei le persone indagate in relazione al crollo della palazzina ubicata tra via Pinto e via De Amicis a Bari, avvenuto il 5 marzo scorso. La sostituta procuratrice Silvia Curione e il procuratore ... bari.repubblica.it Crollo palazzina via Pinto, al via l'incidente probatorioDovrà accertare le cause e le eventuali responsabilità dell'implosione del 5 marzo 2025. Un'anziana fu estratta viva dalle macerie 26 ore dopo Con il sopralluogo del perito e dei consulenti tecnici ... rainews.it L’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina e ha interessato tre villette. I due feriti sono marito e moglie, di 86 e 84 anni, estratti dalle macerie dai vigili del fuoco e affidati al 118, che li ha trasportati in ospedale in codice rosso - facebook.com facebook Crollo solaio in vico dei Conciatori: sgomberata un’intera palazzina x.com