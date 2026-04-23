Le notizie più importanti di oggi 23 aprile 2026 a Latina e in provincia

Da latinatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile 2026, a Latina e in provincia sono stati registrati vari eventi di rilievo. Dalle notizie emergono interventi delle forze dell’ordine, incidenti stradali e aggiornamenti su attività amministrative locali. La giornata si è conclusa con alcune verifiche e comunicazioni ufficiali riguardanti diverse zone del territorio pontino. Questo resoconto fornisce un quadro dei principali avvenimenti avvenuti nel corso della giornata.

Le notizie di oggi, 23 aprile, a Latina e in provincia. Ecco un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali avvenuti nel territorio pontino in questo giovedì.- Epatite A: nuova ondata di controlli da parte dei carabinieri del Nas che ha portato al sequestro di 600 chili di prodotti tra.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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