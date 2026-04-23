Le notizie più importanti di oggi 23 aprile 2026 a Latina e in provincia

Il 23 aprile 2026, a Latina e in provincia sono stati registrati vari eventi di rilievo. Dalle notizie emergono interventi delle forze dell’ordine, incidenti stradali e aggiornamenti su attività amministrative locali. La giornata si è conclusa con alcune verifiche e comunicazioni ufficiali riguardanti diverse zone del territorio pontino. Questo resoconto fornisce un quadro dei principali avvenimenti avvenuti nel corso della giornata.

Le notizie di oggi, 23 aprile, a Latina e in provincia. Ecco un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali avvenuti nel territorio pontino in questo giovedì.- Epatite A: nuova ondata di controlli da parte dei carabinieri del Nas che ha portato al sequestro di 600 chili di prodotti tra.🔗 Leggi su Latinatoday.it Lunedì da Leoni del 20 aprile 2026 - Potenza: pareggio con vista Playoff e novità sulla CipZoo Notizie correlate Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 23 febbraio 2026 a Latina e in provincia Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 23 marzo 2026 a Latina e in provincia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le notizie più importanti di oggi 20 aprile 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 22 aprile 2026 a Latina e in provincia; Israele e la nuova America Latina. Intervista a Loris Zanatta; Coachella 2026, Karol G prima headliner Latina al Festival. Le notizie più importanti di oggi 22 aprile 2026 a Latina e in provinciaTutte le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Ecco un breve riepilogo di questo mercoledì 22 aprile attraverso il racconto dei fatti principali che hanno interessato il territorio pon ... latinatoday.it Latina Comics & Games torna e punta ancora più in alto con l’edizione 2026Dopo il successo dello scorso anno, con più di 30mila partecipanti, si lavora al nuovo appuntamento con il festival dedicato a fumetto, gaming, cosplay e cultura pop in programma a ottobre nel centro ... latinatoday.it la Repubblica. . Sei neonati in poco più di 24 ore, tutti arrivati da tre diversi parti gemellari. È successo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove tra il 17 e il 18 aprile il reparto maternità ha vissuto due giornate fuori dall’ordinario, segnate da un’intensa a - facebook.com facebook Latina, record all’ospedale Goretti: sei bambini nati da tre parti gemellari in 24 ore roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com