Le notizie più importanti di oggi 23 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Un incidente stradale ha coinvolto tre auto questa mattina a Latina, causando diversi feriti e blocchi al traffico. La causa sembra essere stata una manovra azzardata di uno dei veicoli, che ha fatto sbandare gli altri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi. La polizia sta indagando sulle cause.

Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Qui il consueto breve riepilogo dei fatti principali della giornata, in questo lunedì 23 febbraio. - Incidente ad Anagni, due morti. Ferito un uomo di Aprilia che viaggiava con la famiglia. Le vittime sono marito e moglie; in ospedale un 67enne pontino che si trovava in una delle quattro auto coinvolte nel sinistro insieme alla moglie, alla figlia e alla nipotina, tutte illese. - Vittorio Iacovacci, cinque anni dall'attentato in Congo: "Scelse un gesto di estremo altruismo". Con queste parole il generale Aldo Iacobelli ha ricordato con queste parole il carabiniere di Sonnino, che perse la vita nel 2021 insieme all'ambasciatore Luca Attanasio.