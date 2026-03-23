Le notizie più importanti di oggi 23 marzo 2026 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco qui il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo lunedì 23 marzo avvenuti nel territorio pontino. - Referendum sulla riforma della giustizia: è il giorno dei risultati che hanno visto la provincia di Latina andare in controtendenza. Se nel Paese ha vinto il no con quasi il 54% dei voti (manca ancora il dato ufficiale), nel territorio pontino con il 53,84% si è affermato il fronte del sì. Vediamo qui come hanno votato i cittadini pontini. - Dalla Asl è arrivata nel tardo pomeriggio la notizia dell’incremento di casi nel territorio pontino di epatite A. Quelli segnalati al momento risultano essere 24 in diversi centri della provincia, mentre sono sei le persone ricoverate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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